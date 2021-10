Maurizio Nicita, giornalista, ha parlato ai microfoni di Radio Marte dell’inizio di stagione favoloso del Napoli e della situazione Juventus: “Il Napoli, mantenendo questa costanza, potrà lottare fino alla fine per lo scudetto ma la Juventus è vivissima. Infatti non esistono partite difficile per gli azzurri che hanno affrontato in maniera diversa, con stesse situazioni, Venezia e Spartak Mosca. L’obiettivo degli azzurri è tornare in Champions League“