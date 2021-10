Stefan Schwoch, ex attaccante del Napoli ed opinionista di DAZN, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli di Lorenzo Insigne: “I tifosi si aspettano molto da Insigne perché è reputato un talento fuori dal normale. Naturalmente l’attuale situazione del rinnovo potrebbe incidere sul ragazzo. Il capitano sa comunque che se non rinnoverà andrà in un’altra squadra”