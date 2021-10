Paolo Del Genio, volto noto di Radio Kiss Kiss e giornalista, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli della partita con il Torino: “Il Napoli contro il Torino giocherà per la prima volta, dopo l’infortunio, con Meret titolare. Domani tornerà anche Anguissa che dovrebbe essere tra gli 11 iniziali contro i granata. Il Torino non è da sottovalutare con il gioco di Juric che può mettere in difficolta tutti”