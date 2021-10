Nazionali – Elmas titolare in Macedonia-Germania

Eljif Elmas, giocatore del Napoli, partirà titolare, nella sfida valevole per le qualificazioni ai mondiali, in Macedonia-Germania. La nazionale dell’azzurro deve vincere per inseguire il sogno qualificazione. Di seguito le formazioni ufficiali:

MACEDONIA DEL NORD (4-3-3): Dimitrievski; Ristovski, Musliu, Velkovski, Alioski; Kostadinov, Nikolov, Ademi; Churlinov, Jahovic, Elmas. All. Milevski.

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Klostermann, Sule, Kehrer, Raum; Goretzka, Kimmich; Gnabry, Muller, Havertz; Werner.