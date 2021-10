Nazionale – Italia-Svizzera match decisivo: bocciato San Siro per un motivo

Italia-Svizzera, match in programma il 12 novembre per le qualificazioni al prossimo Mondiale, è il più importante dopo l’Europeo.

Così ne parla Tuttomercatoweb, che spiega poi le ragioni secondo le quali il match si dovrebbe giocare all’Olimpico, dato che è programmato lì, e del perché si deve usare ancora il condizionale.

Intanto è stata messo in programma il test match di rugby fra Italia e Nuova Zelanda, amichevole in vista del 6 Nazioni: bisognerà quindi verificare le condizioni del terreno di gioco, con Sarri e Mourinho che si sono già lamentati. Si è parlato di Bergamo come alternativa, ma è uno dei campi attenzionati insieme a Torino, Reggio Emilia, Firenze, Udine, Palermo o Bari.

San Siro bocciata dopo il caso Donnarumma: zero possibilità per il momento di tornare ad ospitare la Nazionale.