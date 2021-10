La SSC Napoli ha pubblicato, sul proprio sito ufficiale, una nota che parla della ripresa degli allenamenti in vista del ritorno in campo.

Di seguito, la nota: “Dopo la pausa del campionato per gli impegni delle Nazionali, i Napoli riprenderà domani nel pomeriggio gli allenamenti all’SSC Napoli Konami Training Center. Il campionato riprenderà domenica 17 ottobre con Napoli-Torino, in programma allo Stadio Maradona per l’ottava giornata di Serie A (ore 18)”.