Milan, incubo infortuni: altro stop per Messias, le ultime

La maledizione degli infortuni in casa Milan non si ferma: si ferma di nuovo Junior Messias. Il trequartista ex Crotone, ha un nuovo intoppo dopo i problemi che aveva avuto nel mese di settembre. Messias si è infortunato in allenamento e questa mattina ha svolto gli esami strumentali, è arrivato ora l’esito. Come riporta Milannews, il giocatore brasiliano è stato sottoposto oggi ad esame di risonanza che ha evidenziato una lesione del muscolo retto femorale della coscia sinistra. Un esame di controllo è previsto tra dieci giorni. Questo quanto filtra dal Milan, che raramente fa comunicati ufficiali sugli infortuni. Se la lesione è di primo grado come sembra, lo stop sarà di circa 15-20 giorni.