Torna al gol in Nazionale Hirving Lozano dopo il brutto infortunio capitatogli in Gold Cup nel corso dell’estate. Il Messico infatti ha battuto per 3-0 l’Honduras in una partita valida per le qualificazioni al Mondiale in Qatar del 2022. L’attaccante del Napoli ha siglato il terzo gol della partita, per poi uscire al minuto 92.