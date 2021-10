Roberto Mancini dopo l’imbattibilità persa contro la Spagna a San Siro, raggiunge un nuovo record. La vittoria contro il Belgio è stata la numero 30 per il ct azzurro, un traguardo raggiunto in sole 44 partite: nessun commissario tecnico era riuscito in una simile impresa prima d’ora. Ennesimo traguardo che testimonia come la sua gestione sia stata una della migliori della Nazionale azzurra.