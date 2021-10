Il Roma – Volpecina: “Questo Napoli è quasi perfetto…”

L’edizione odierna de Il Roma, riporta un’intervista rilasciata da Giuseppe Volpecina.

L’ex terzino sinistro del Napoli, si sofferma sulla squadra partenopea e sull’ottimo avvio avuto nelle prime sette giornate di campionato.

Queste le sue dichiarazioni in merito: “Per me è stata una sorpresa. Spalletti è l’arma vincente che ha saputo far dimenticare tutti i problemi del passato finale di stagione, far rendere i giocatori al massimo. Tatticamente ha anche portato delle novità che stanno avendo successo. Il Napoli vince e convince, quasi la perfezione. Molte volte le squadre vincono anche facendo un calcio non bellissimo oppure un bel calcio ma senza ottenere i risultati sperati. Gli azzurri hanno quasi sempre strameritato di vincere”.

Unica pecca, per Volpecina, l’Europa League: “È stato un fatto di distrazione. In Inghilterra il Napoli è partito male ma ha fatto una buona gara meritando anche i tre punti. Invece contro lo Spartak la gara è stata condizionata dall’ espulsione, perché giocare in dieci uomini non è affatto semplice, poi sono state sprecate alcune occasioni nonostante l’ inferiorità numerica. Io però non mi preoccuperei più di tanto perché c’è tempo per recuperare. L’unico problema è che dovendo affrontare un eventuale spareggio si accumulerebbero fatiche mentre bisogna restare concentrati sul campionato perché

veramente può essere l’anno giusto”.

Poi, breve parentesi su Anguissa: “Una sorpresa, meglio non poteva andare. Mi meraviglio come questi ragazzi vadano in giro per l’Europa che nessuno li vuole e poi giocano così bene. Bene per noi”.