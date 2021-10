Il Mattino – Osimhen rientra dalla Nigeria con un regalo per Spalletti

L’edizione odierna de Il Mattino, si sofferma sul Napoli e sul profilo del giocatore Victor Osimhen.

Stando a quanto riportato dal quotidiano, pare che l’attaccante partenopeo, rientrerà domani a Castel Volturno, in seguito alla sua convocazione in Nazionale. Ad attenderlo, ci sarà il preparatore atletico, Francesco Sinatti, pronto a far incrementare (ancor di più) la condizione atletica del giocatore, dimostratasi finora sontuosa.

Per il suo ritorno a Napoli, Osimhen ha pensato di fare un regalo al suo allenatore, Luciano Spalletti. Una maglietta della Nigeria, che il tecnico azzurro potrà aggiungere alla sua personale collezione.