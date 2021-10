Il Mattino – Di Lorenzo instancabile! Il terzino del Napoli convince anche in nazionale

L’edizione odierna del Mattino, ha fatto il punto sull’ultimo scontro che ha visto l’Italia trionfare col Belgio nella finale per il terzo posto della Nations League.

Ancora una volta non ha sfigurato Di Lorenzo! Il terzino del Napoli ha collezionato altre due presenze, disputando ben 180 minuti. A Castel Volturno infatti, l’ex Empoli, tornerà ancora più affaticato ma, fino ad adesso, non ha mai fatto mancare il suo apporto. Una risorsa davvero fondamentale per Spalletti visto l’infortunio di Malcuit ed evidentemente anche per la Nazionale di Mancini. L’infortunio di Calabria lo ha costretto a fare gli straordinari senza per nulla sfigurare.

Il quotidiano infatti assegna un 6 al terzino partenopeo. Un cliente piuttosto arzillo come Ferreira Carrasco è stato arginato piuttosto bene. Per lui altra buona prestazione con la fiducia nei suoi confronti che cresce sia da parte del tecnico del Napoli che del commissario tecnico, Roberto Mancini.