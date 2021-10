Giaccherini: “Il Napoli non ha punti deboli. Ma c’è un problema”

Emanuele Giaccherini, ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Si è parlato della situazione del Napoli.

“Il Napoli poteva giocarsela per lo scudetto anche la scorsa stagione. Se Gattuso avesse avuto Osimhen e Mertens dall’inizio, gli azzurri si sarebbero giocati lo scudetto. L’acquisto di Osimhen è stata un’operazione formidabile: è un calciatore che sposta gli equilibri. Il Napoli non ha un punto debole. L’attacco è stellare e il centrocampo parecchio competitivo. Mi sembrano molto bravi anche gli esterni bassi, così come i centrali. Però c’è un problema: l’eccessiva esaltazione. Una piazza come Napoli ti può togliere qualcosa quando c’è tutto quest’entusiasmo. Un esempio può essere quanto è successo 2018. Vincemmo contro la Juventus e si festeggiò come se avessimo vinto lo scudetto. Poi però perdemmo contro la Fiorentina. Bisogna volare sempre bassi, e in questo Spalletti è una garanzia”.