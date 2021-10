Gazzetta – “Spalletti dovrà fare i conti con il problema terzini…”

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, si sofferma sul Napoli e sul profilo del suo allenatore, Luciano Spalletti.

Stando a quanto riportato dal quotidiano, pare che il tecnico partenopeo debba affrontare la questione in merito ai terzini disponibili in rosa.

Malcuit è out per un problema muscolare (distrazione al soleo) e, probabilmente, salterà le sette gare (tra Serie A ed Europa League) previste nei prossimi 22 giorni per gli azzurri. A prendere il suo posto, come sostituto di Di Lorenzo, dovrebbe esserci Alessandro Zanoli.

Per quanto riguarda la fascia sinistra, invece, Ghoulam ha recuperato appieno dall’infortunio al ginocchio, ma le sue condizioni sono comunque da monitorare. L’algerino non gioca assiduamente da quattro anni circa e bisogna valutare quale sia il giusto minutaggio da concedergli, affinché possa recuperare la sua forma migliore.