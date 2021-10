Gazzetta – “Mertens affascina Spalletti per due ragioni…”

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, si sofferma sul Napoli e sul suo allenatore, Luciano Spalletti.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, pare che il tecnico partenopeo sia attratto dalle capacità tecnico-tattiche di Dries Mertens. Non a caso, il mister toscano vorrebbe sfruttare il belga in due diversi ruoli.

L’idea sarebbe quella di schierarlo sia come prima punta (soprattutto in assenza di Osimhen a gennaio), sia come spalla dell’attaccante nigeriano.

Pronta, dunque, la prossima mossa di Spalletti per continuare sulla scia delle vittorie utili consecutive.