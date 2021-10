Gazzetta – Cannavaro: “Questo Napoli può vincere lo scudetto…”

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, riporta un’intervista rilasciata da Fabio Cannavaro.

L’ex campione del mondo 2006, si sofferma sul Napoli e sul suo buon rendimento in campionato, in queste prime sette giornate di Serie A.

Queste le sue dichiarazioni a riguardo: “Con la squadra al completo non teme nessuno e può davvero vincere lo scudetto. Spalletti è anche un po’ cambiato, in positivo. Nel senso che senza togliere bellezza al suo gioco, è diventato più concreto nello schierare in campo i propri uomini. E la squadra dà risposte eccellenti sul piano della solidità, sembra di sbattere contro un muro giocando contro di loro. Il Napoli sa giocare basso e ripartire veloce, ma ha anche giocatori che sanno saltare l’ uomo e mostrano padronanza di palleggio per aprire le difese chiuse. E all’ occorrenza con Koulibaly puoi tenere la linea altissima per difendere negli spazi aperti”.

Occhio, però, alle milanesi: “Sono molto forti, soprattutto l’Inter e non solo perché ha lo scudetto sul petto. Quella nerazzurra è squadra forte e compatta”.

Poi, breve parentesi su Osimhen: “Fortissimo. Ha qualità non semplici da trovare in un attaccante. E il nigeriano è di assoluto livello internazionale. Tutti pensano sia un cavallo pazzo, invece andate a vedere i suoi gol ed è uno che in area sa fare molto male agli avversari. Con Spalletti sta anche maturando nei movimenti, nei sincronismi di squadra”.