FOTO – Non solo Osimhen, anche Lozano a segno con la sua Nazionale: i dettagli

Tempo di qualificazioni ai prossimi mondiali in Qatar! L’Italia impegnata nella Nations League, assieme alle altre top nazionali europee, mentre in Africa e in America ci sono stati dei verdetti importanti in attesa del 2022.

Dopo il goal di Osimhen con la Nigeria, è arrivata anche la marcatura di Hirving Lozano. Il calciatore del Napoli ha firmato il terzo goal che ha sugellato la vittoria finale per tre a zero del Messico sull’Honduras.

La SSC Napoli ha reso omaggio al suo gioiellino ex PSV, pubblicando una foto ed i dettagli del suo match e del goal. Di seguito il tweet in questione: