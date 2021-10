Corbo: “Rinnovo Insigne? Firmare subito o tacere! La cosa peggiore è…”

Antonio Corbo, giornalista, sul suo editoriale per La Repubblica, ha parlato di Lorenzo Insigne e della questione legata al suo rinnovo.

“Ognuno è libero di fare il suo gioco. Ma qui il caso è diverso: c’è un campionato molto promettente in cui tutto è aperto. Le soluzioni sono due: firmare subito o tacere. La peggiore è riaprire un paio di volte al mese una trattativa simile. Con effetti perversi: l’ambiente ne rilegge i retroscena a modo suo, se Insigne porta la squadra alla vittoria o se sbaglia un rigore. In una stagione che vede il capitano impegnato per grandi traguardi, il suo staff e il Napoli hanno il dovere di pensarci”.