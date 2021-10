Nella notte si è disputato il match valido per le qualificazioni al Mondiale in Qatar del 2022 tra Colombia e Brasile. Il portiere del Napoli, David Ospina, ha difeso i pali dei Cafeteros per tutta la durata del match. Partita in cui si è reso protagonista di almeno un paio di interventi provvidenziali che hanno salvato il risultato. La sfida è finita per 0-0, con l’estremo difensore partenopeo grande protagonista.