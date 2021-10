CdS – “Crisi terzini ma il Napoli ritrova abbondanza in mediana: è tornato Diego Demme”

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla situazione infortuni in casa Napoli. Il tour de force che aspetta gli azzurri, sette partite in tre settimane, metterà a dura prova l’esperienza di gestione di Luciano Spalletti.

Se è vero che i partenopei dovranno fare a meno anche di Malcuit affidandosi solo a Mario Rui, Zanoli, Di Lorenzo e un appena tornato Ghoulam, lo stesso discorso non vale per il centrocampo.

Dopo quel triste 25 luglio, giorno dell’amichevole a Dimaro con la Pro Vercelli, è tornato Diego Demme! Per lui già 20 minuti con la Fiorentina per assaporare un po’ di campo e per convincere il nuovo tecnico a dargli fiducia. Buonissima impressione per l’italo tedesco che, prima dell’arrivo dell’ex Inter, era il perno del centrocampo del Napoli, l’equilibratore.

Con l’arrivo di Zambo Anguissa, la grande forma dimostrata da Fabian Ruiz, le due belle prestazioni di Lobotka prima dell’infortunio, adesso tocca a Spalletti saper gestire al meglio le forze. Ecco allora che si fa forte l’ipotesi di non limitarsi al 4-2-3-1 ma come già visto nei primi match spunta la possibilità del 4-3-3 e del 4-1-4-1!

Muscoli e non solo caratterizzano il centrocampo azzurro, con Spalletti che sarà chiamato a fare gli straordinari per continuare sulla stessa strada che ha visto il Napoli chiudere ancora a punteggio pieno prima della sosta.