Bambrati snobba Jorginho: “Pallone d’Oro? Lo darei a Donnarumma o Chiellini”

Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, è intervenuto nel corso di Maracanà, trasmissione in onda su TMW Radio, per parlare del Pallone d’Oro. Le sue parole:

“Se dobbiamo assegnare il Pallone d’Oro per il comportamento in campo lo darei a Kjaer, ma sappiamo che questo premio lo si dà per motivazioni tecniche, quindi lo darei a Donnarumma, visto che l’Italia ha vinto grazie a lui. È un portiere top. Poi lo darei a Chiellini, per la sua carriera: è anche grazie a lui e al suo temperamento che gli azzurri sono diventati campioni d’Europa”.