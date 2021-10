A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto l’ex azzurro Salvatore Bagni:

“Osimhen? Diventerà sempre più un simbolo del campionato. Prima speravano non giocasse, ora invece lo si aspetta perché in questo momento è l’uomo decisivo, l’uomo in più, quello che spacca la partita o fa espellere l’avversario, che conquista un rigore. Spero torni in ottime condizioni perché mentalmente, al di là della partita con la Juventus, è stata un’escalation meravigliosa.