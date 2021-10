Bagni: “Penso che i giocatori abbiano pensato a cosa Juric gli ha portato via a maggio”

Salvatore Bagni, ex calciatore azzurro, è intervenuto nel corso di Si gonfia la rete, trasmissione in onda su Radio Marte, per parlare del Napoli. Le sue parole:

SU OSIMHEN – “Osimhen diventerà sempre più un simbolo del campionato. tutti aspettano per vederlo giocare perché in questo momento è l’uomo decisivo. Spacca la partita, fa espellere l’avversario, conquista un rigore… spero torni dalla Nazionale in ottime condizioni perché mentalmente è stata un’escalation meravigliosa”.

SUGLI INSULTI A KOULIBALY – “Quando uno dice o fa atti riprovevoli almeno dovrebbe pentirsene. Hanno preso uno, poi vedremo gli altri. Eliminando alcune persone si può alleggerire il problema, quando si è in gruppo ci si fa trascinare”.

SU NAPOLI-TORINO – “Penso che i giocatori, ricordando il Verona di Juric che ci ha portato via la Champions League, un pensierino su Juric non benevolo l’hanno fatto. Al di là di quella partita, il cambio allenatore sarebbe avvenuto lo stesso. In Champions le big si sarebbero trovate un Napoli difficilissimo da affrontare”.

SULLO STILE DI GIOCO – “Il Napoli crossa poco perché giocano gli esterni a piedi invertiti, che ovviamente si accentrano e vanno al tiro. Ad ogni modo, le giocate devono avere un senso: perché buttarla per farsela rinviare? Bisogna saper fraseggiare e andare dentro in situazioni centrali per trovare gli spazi. Maradona amava giocare con fraseggi stretti al centro. II Napoli corre poco, sono gli altri che devono farlo, perché noi abbiamo bisogno di ragionare. Il gioco del Napoli è senza frenesia, gli azzurri non devono andare a 200 all’ora. Se hai le idee giuste non c’è bisogno di essere veloci, basta avere un ritmo adeguato alle proprie caratteristiche”.

SU FABIÁN RUIZ – “Ha avuto troppe pause, adesso nel giro della Nazionale ci sono questi ragazzini che si trovano benissimo con il gruppo, ma ci starebbe benissimo anche Fabián Ruiz. Ora deve riconquistarsi un posto per i Mondiali“.