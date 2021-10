Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, ha rilasciato alcune dichiarazioni a L’Eco di Bergamo, in cui ha svelato l’obiettivo della squadra bergamasca. Le sue parole:

“Ci sono sette posti per andare in Europa: arrivarci sarebbe un trofeo per noi. Firmerei subito per qualsiasi competizione europea, perché ogni torneo porta crescita nel nostro movimento. E resto comunque con i piedi per terra: siamo l’Atalanta, non dobbiamo mai perdere la misura”.