Alvino: “Ogni giorno ci sono tentativi per provare a destabilizzare il Napoli, ma Spalletti…”

Carlo Alvino, noto giornalista napoletano, ha parlato nel corso della sua trasmissione su Radio Kiss Kiss Napoli di varie vicende legate al Napoli. Le sue parole:

“Ogni giorno escono fuori notizie sul rinnovo di Insigne, sull’ammutinamento, sulle multe… Spalletti e i ragazzi però si sono chiusi, non stanno dando peso a nulla. Alcuni dicono che Osimhen sia stato già stato venduto ad una big, la verità è che la squadra non da retta a queste voci. Questo tentativo di destabilizzare il Napoli è andato a vuoto, l’allenatore sa come proteggere la serenità dell’ambiente”.