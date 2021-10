Eugenio Albarella è intervenuto nel corso di Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, per parlare del Napoli. Le sue parole:

“Non capisco questa diatriba cominciata da tempo per la Coppa D’Africa: se non c’è soluzione al problema, allora non c’è problema. Se vogliamo evitare questi problemi bisogna migliorare la calendarizzazione. Il Napoli ha una rosa competitiva e saprà comunque sopperire alle assenze”.