AIA – Valeri e Doveri si ritirano dalle gare internazionali: i comunicati

Paolo Valeri e Daniele Doveri hanno deciso, dopo aver scritto anche loro la storia dell’AIA post Calciopoli, di ritirarsi dalle gare internazionali. Infatti i due arbitri hanno voluto comunicare la loro scelta tramite un comunicato sul sito ufficiale dell’AIA:

Valeri: “Credo di essere nella classifica di rendimento tra i primi dieci arbitri internazionali. Però ho accettato di fare un passo indietro perché comunque un mio percorso si stava avviando alla fine. Ed era giusto dare un’opportunità a due ragazzi promettenti di iniziare la loro crescita”

Doveri: “Sono stati anni densi di emozioni sia a livello tecnico sia umano. Andando all’estero si porta sempre in valigia l’orgoglio di rappresentare la FIGC e l’AIA. E si ha il privilegio di poter dare il proprio contributo per confermare gli altissimi standard di qualità e di professionalità del nostro movimento arbitrale. Che è sempre stato all’avanguardia nel mondo. Sono veramente felice di aver potuto fare questo percorso e ringrazio di cuore chi ha creduto in me e lo ha permesso”