Aia, gli arbitri Valeri e Doveri al termine della loro esperienza europea: “Largo ai giovani”

Paolo Valeri e Daniele Doveri, arbitri, hanno rilasciato un’intervista attraverso il sito dell’Aia dove parlano della loro esperienza arbitrale in Europa. I due fischietti, sono al loro ultimo anno di direzione in Europa, proseguiranno come VMO (Video Match Officials). Verranno sostituiti da Daniele Chiffi e da Luca Pairetto.

Le parole di Valeri: “Ho trovato una straordinaria umanità nel gruppo dirigente dell’AIA cominciare dal Presidente Alfredo Trentalange e nel designatore Gianluca Rocchi. Mi hanno spiegato il loro orientamento nei tempi giusti e mi hanno coinvolto nella loro scelta. Visto il mio rendimento avrei potuto andare avanti un altro anno. Credo di essere nella classifica di rendimento tra i primi dieci arbitri internazionali. Però ho accettato di fare un passo indietro perché comunque un mio percorso si stava avviando alla fine. Ed era giusto dare un’opportunità a due ragazzi promettenti di iniziare la loro crescita. Video Match Official? È una nuova sfida. Altrettanto intrigante. Mi sono già esibito in questo ruolo al Mondiale del 2018 a Mosca; agli Asian Cup a Dubai nel 2019, dove sono stato addetto al VAR nelle due semifinali e nella finale; ai mondiali femminili in Francia nella gara di finale a Parigi e ai recenti Europei in Inghilterra. Il mio obiettivo è quello di partecipare con questo ruolo anche i Mondiali del 2022. Credo di poter ancora essere all’altezza del ruolo. Se la testa e le gambe mi aiutano posso arrivare a cinquant’anni. Mi permetto di regalare un suggerimento a due ottimi colleghi come Chiffi e Pairetto: in questi anni ho ricoperto molti ruoli a livello internazionale: sono stato arbitro, quarto ufficiale di gara e per un periodo anche arbitro addizionale di area. Qualsiasi incarico mi sia stato affidato l’ho ricoperto con umiltà e energia. Noi siamo la classe arbitrale italiana. Dobbiamo portare all’estero il prestigio e la storia dei direttori di gara italiani che ci hanno preceduto. Penso a Gonella, a Rosetti, a Collina, a Rizzoli e ora ad Orsato. Dobbiamo ribadire il valore della nostra scuola nel mondo”.

Le parole di Doveri: “Sono stati anni densi di emozioni sia a livello tecnico sia umano. Andando all’estero si porta sempre in valigia l’orgoglio di rappresentare la FIGC e l’AIA. E si ha il privilegio di poter dare il proprio contributo per confermare gli altissimi standard di qualità e di professionalità del nostro movimento arbitrale. Che è sempre stato all’avanguardia nel mondo. Sono veramente felice di aver potuto fare questo percorso e ringrazio di cuore chi ha creduto in me e lo ha permesso. Sono convinto che oggi sia giusto dare la possibilità a chi è anagraficamente più giovane di poter vivere le mie stesse emozioni e di regalare loro la possibilità di sognare in grande. Avendo qualità tecniche e umane per non porsi alcune limite. Inizia una nuova avventura che mi permetterà comunque di restare a far parte del gruppo degli internazionali in qualità di Video Match Official. Un ruolo che si è già dimostrato fondamentale in questi anni e che in futuro credo accrescerà le sue specificità e si affermerà come supporto importantissimo per la squadra arbitrale impegnata sul terreno di giuoco. Credo che la Stagione sia partita con il piede giusto. Mi sento molto bene fisicamente. Sono tranquillo e sereno da un punto di vista mentale. Mi gratifica molto percepire fiducia intorno a me ed avere la stima dei miei compagni di squadra. Cercherò di ripagare la fiducia mettendomi sempre a disposizione e continuando a lavorare sodo. Vorrei essere un punto di riferimento e un esempio positivo per i più giovani”.