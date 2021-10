Verso Napoli-Torino: tagliandi esauriti, ci sarà il tutto esaurito

Tutto esaurito per Napoli-Torino. Una notizia positiva per i botteghini che in pochissimo si sono visti assaliti dai tifosi pronti ad acquistare i tagliandi in vista del match di domenica prossima.

Nella giornata di venerdì si è registrata infatti una fortissima accelerata nella vendita libera dei biglietti per Napoli-Torino, che si disputerà il 17 ottobre alle ore 1 allo Stadio Diego Armando Maradona.

Da Listicket dopo la Curva B superiore è andata esaurita anche la Curva A superiore e da poche ore sono terminati anche i biglietti per i Distinti superiori. Restano pochi biglietti per le Tribune ed a questo punto si attende l’ apertura della vendita anche per l’ anello inferiore delle Curve.

Fonte: Il Roma