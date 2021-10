Nel Torino che ha iniziato bene la stagione di quest’anno, uno dei protagonisti è sicuramente Bremer del Torino; il difensore granata sta facendo un buon campionato, dimostrando di essere il cervello della difesa.

Per questo motivo, il difensore brasiliano sta ricevendo molti apprezzamenti, anche da alcune big come il Napoli: Urbano Cairo, il presidente del Toro, vuole puntellare uno degli uomini cardine del suo Toro. Al momento, il suo contratto scade nel 2023 e prevede uno stipendio da 500mila euro.

Per questo motivo, in questi giorni sono iniziati i contatti con l’entourage del brasiliano per discutere del rinnovo ed evitare di perderlo a 0.

Fonte: TMW.