Italia (4-3-3) probabile formazione: Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Bastoni, Emerson; Pellegrini, Cristante, Locatelli; Berardi, Raspadori, Chiesa. All. Mancini

Belgio (3-4-2-1) probabile formazione: Courtois; Alderweireld, Boyata, Vertonghen; Saelemaekers, Witsel, Vanaken, Castagne; Trossard, Carrasco; Batshuayi. All. Martinez

Queste le probabili formazioni secondo Sky Sport di Italia-Belgio in campo oggi alle 15:00 per il match valido per la ‘finalina’ di Nations League.