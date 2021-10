Neymar sul futuro: “Qatar 2022? Sarà il mio ultimo mondiale”

“Credo che sarà il mio ultimo Mondiale (Qatar 2022 ndr). Lo affronterò come fosse l’ultimo perché non so se poi avrò ancora la testa per fare il calciatore ad alto livello”.

A dirlo, intervistato da Dazn, è Neymar che potrebbe lasciare l’attività, perlomeno quella professionistica d’elite, a soli 30 anni. “Per questo farò di tutto – dice l’asso brasiliano del Psg – per arrivare lì (al Mondiale ndr) nelle migliori condizioni possibili e vincere per il mio paese. E’ il mio sogno da quando ero bambino e spero di riuscirci”.

Fonte: Ansa