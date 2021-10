Mihajlovic, rivelazione shock del suo passato: “Il mio migliore amico ha distrutto casa mia”

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha rilasciato alcune dolorose dichiarazioni al Festival dello Sport riguardo il suo passato: “Improvvisamente tutti sono impazziti. È scoppiata la guerra mentre ero in vacanza in Spagna. Chiamai mia mamma e sentivo come sottofondo una sequenza di spari. Pensavo fosse la tv accesa, invece mi disse che era cominciata la guerra. Sono rientrato subito a casa. La guerra ha avuto inizio nella mia città, e la casa dei miei l’ha distrutta il mio miglior amico: lui era croato, hanno sparato prima sulle foto di famiglia, obbligandoli ad andare via, e poi hanno buttato giù casa. Com’è possibile che un mio fratello cambi così per colpa della guerra?”

Anni dopo, ci sarà il chiarimento con l’amico: “Ero impegnato in una partita per le qualificazioni agli Europei nel 1999. Mi chiese di parlare perché voleva darmi delle spiegazioni. Mi disse che fu costretto a distruggere la mia casa, costretto dai croati e che se non lo avesse fatto avrebbero ammazzato lui. Tra l’altro avvisò i miei di lasciare la casa, i proiettili sulle foto erano un modo per convincerli a fuggire. Avrebbe potuto buttarla giù con loro dentro. Alla fine l’ho ringraziato perché ha scelto il male minore. L’esasperazione porta a fare cose folli. Non ho più i parenti, gli affetti e tutte le cose belle.”