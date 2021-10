Iannicelli: “Razzismo? Punire la persona e non il settore. Non basta il daspo”

Peppe Iannicelli, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Canale 21, durante la trasmissione ‘Campania Sport, pèr parlare degli episodi di violenza negli stadi: “Razzismo? Forma di ignoranza, ma le responsabilità sono personali. Non sono d’accordo con la squalifica del settore completo, con le tecnologie odierne bisognerebbe individuare la persona. Dovrebbe esserci l’assegnazione del posto, bene fa chi a Napoli impone il rispetto anche di queste regole. Se manca questa metodologia ad una squadra di Serie A, penso che non meriti di militare a questi livelli. Gli stadi devono essere civilizzati e moderni, bisogna permettere a un papà di poter portare il proprio figlio allo stadio con tranquillità altrimenti si rischia di perdere il pubblico giovanile. Bisogna aumentare le punizioni per chi commette degli errori, il daspo non basta aggiungere anche sanzioni penali ed economiche”.