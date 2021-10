Dall’Infermeria – I tempi di recupero di Malcuit e Ounas

La piaga degli infortuni non risparmia ancora una volta il Napoli. Altri 2 infortuni tornato a preoccupare Luciano Spalletti, che al momento non ha mai lavorato con la rosa al completo. Gli ultimi due fermi ai box sono Kevin Malcuit ed Adam Ounas, e per entrambi si prospetta un periodo piuttosto lungo di riposo.

Di fatto stando anche a quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno pare che Adam Ounas avrà bisogno di almeno 3-4 settimane, per recuperare si dall’infortunio ma anche la piena condizione. Per Malcuit il discorso è leggermente diverso, dato che il terzino ha riportato un risentimento muscolare al termine dell’allenamento di venerdì, ieri gli esami strumentali hanno evidenziato una distrazione di primo grado al soleo sinistro.