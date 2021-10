Bremer, il Napoli lo monitora: su di lui anche altri tre club europei

Già la scorsa stagione aveva fatto parlare positivamente di sè, realizzando anche cinque reti che per un difensore non sono poche, ma quest’anno, sotto la gestione di Ivan Juric, sta definitvamente sbocciando. Come riporta Tuttomercatoweb, Gleison Bremer è diventato il simbolo del Torino, fino a diventarne capitano in assenza di Belotti, ed è finito nel mirino di alcuni big club, tra cui il Napoli che lo monitora, ma anche Inter, Juventus e Liverpool. Il suo contratto è in scadenza nel 2023 e Urbano Cairo si è subito attivato per rinnovarglielo.