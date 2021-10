Non solo in Serie A, ma anche in C ADL può godere di grande calcio. Un filotto di vittorie, quello del nuovo Bari, che consolida la squadra allenata di Magnani in vetta alla classifica. Oggi grande vittoria in rimonta per 4-2 sulla Turris, portandosi così a 20 punti in classifica, staccando così il Catanzaro a 14 punti e Palermo, Turris, Monopoli e Taranto ferme in blocco a 13 punti.