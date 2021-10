Napoli-Torino, boom di vendite: mancano solo le Curve inferiori

Grazie al decreto del Cdm che permette l’ampliamento della capienza degli stadi dal 50% al 75%, nelle ultime ore si è verificata un’impennata di vendite dei biglietti per Napoli-Torino.Da Listicket, Curva B e A superiori e Distinti superiori sono andati esauriti per la sfida di domenica 17 ottobre che si disputerà alle ore 18. Restano pochi biglietti per le Tribune ed a questo punto si attende l’apertura della vendita anche per l’anello inferiore delle Curve.

Intanto ecco i prezzi dello Stadio Maradona per l’ottava giornata di campionato:

Tribuna Posillipo € 70,00

Tribuna Nisida € 60,00

Tribuna Family Adulto € 15,00/ € 5,00 (under 12)

Distinti € 50,00

Curve € 25,00