Napoli, cercasi erede di Manolas: occhi puntati su Bremer

Dopo i rumors degli ultimi giorni dello scorso mercato, il Napoli ha intenzione di cedere Kostas Manolas a giugno. Il greco mantiene l’interesse di un possibile ritorno all’ Olympiacos anche a causa della perdita del posto da titolare ad appannaggio di Amir Rrahmani.

Cristiano Giuntoli si sta già guardando intorno e tra i nomi spunta anche quello di Gleison Bremer del Torino. Il brasiliano ha un contratto in scadenza fino al 2023 e ha rivelato di voler giocare in una competizione europea dalla prossima stagione.

L’ex Atletico Mineiro, arrivato in Italia nel 2018, ha in Jurgen Klopp come uno dei suoi estimatori per le sue caratteristiche. La sua fisicità, unita all’ottimo senso della posizione , alla velocità e alla sua abilità sui calci piazzati(9 reti lo scorso anno), lo rendono un profilo appetibile per diversi top club.

A Napoli formerebbe con Koulibaly una solidissima coppia centrale anche se c’è da battere la concorrenza e, soprattutto, Urbano Cairo che chiede un indennizzo di almeno 15 milioni di euro per il classe ’97.