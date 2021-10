CdS – Aumenta la capienza negli stadi: il numero di posti per Napoli-Torino

L’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio all’aumento di capienza negli stadi e alla partita tra Napoli e Torino: “Napoli-Torino, in programma al Maradona domenica 17 ottobre alle ore 18, segnerà il ritorno del campionato dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, nonché il primo giorno utile per godere dell’incremento della capienza degli stadi fino al settantacinque percento. In virtù delle nuove norme, insomma, al Maradona potranno accedere poco più di 41mila spettatori muniti di Green Pass o comunque di un test Covid-19 negativo eseguito nelle precedenti quarantotto ore”.