Bonetti: “Napoli seria candidata alla vittoria dello Scudetto”

Ivan Bonetti, ex giocatore del Torino, è intervenuto ai microfoni di A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio. Ecco le sue parole:

“Juric incarna lo spirito Torino: la sua è sempre una squadra alta e infastidisce la manovra avversaria. Contro il Napoli,però, sarà molto difficile, per me possono vincere lo scudetto. Hanno un grande allenatore in Spalleti e in Osimhen un fenomeno. Devono solamente crederci, hanno maturato l’esperienza di esser stati vice campioni d’Italia e adesso bisogna mettere in cattedra il trofeo.”