Boban: “Gli agenti sono punti fermi di questo calcio ma serve una regolata”

Zvonimir Boban, Head of Footbal dell’Uefa, ha parlato del mondo dei procuratori e degli agenti che sta diventando, all’interno del mercato sempre più centrale. Queste le sue parole a Sportweek:

“Gli agenti sono ormai punti fermi di questo nuovo calcio ma sono necessarie delle regole. E’ inaccettabile che agenti pretendano commissioni corpose dai club i quali sottendono a queste richieste. o non accuso gli agenti, ma il sistema calcistico. Va trovata una via migliore per proteggere il sistema calcio. Ammetto che certi personaggi sono diventati dei vampiri e servirebbero regole e controlli più severi”