Antonello Valentini, ex dg della Figc, ha parlato a Radio Punto Nuovo durante la trasmissione Punto Nuovo Sport Show. Si è discusso della questione legata alla Coppa d’Africa: “È doveroso che De Laurentiis porti avanti la battaglia, e con lui anche gli altri presidenti. Va fatta in prospettiva perché bisogna pretendere che Leghe, Fifa e Uefa valutino i vari aspetti di questa problematica, compresa quella di prelevare giocatori alle società come il Napoli in una fase decisiva del campionato”.