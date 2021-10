Novità in casa Torino, prossimo avversario del Napoli in campionato. I granata recuperano Rolando Mandragora, mentre ancora terapie per un folto numero di uomini. Questo è quanto riportato sul sito ufficiale torinista:

“Allenamento mattutino per il Torino al Filadelfia. Ivan Juric ha diretto una seduta tecnica alla quale ha preso parte anche Mandragora. Terapie per Verdi, identico programma a quello di ieri per Belotti, Pjaca, Pobega e Praet. Domani in calendario una sessione di lavoro”.