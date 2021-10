TMW – Anche Spalletti deve risolvere il rebus Ghoulam

TMW ha stilato una lista delle potenziali risorse per gli allenatori da utilizzare nel corso della stagione. Per il Napoli una soluzione potrebbe essere Faouzi Ghoulam. L’aspetto fondamentale è recuperare il terzino algerino a pieno regime, in quanto resta l’unico calciatore del Napoli di movimento a non aver ancora disputato una partita. E’ un dilemma che dura ormai da anni, da quanto con Sarri subì il primo grave infortunio, da cui il terzino azzurro fatica a riprendersi. Chissà se Spalletti riuscirà a riprenderlo e a farlo tornare ai livelli, cui i tifosi del Napoli erano abituati a vederlo.