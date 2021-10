SSC Napoli, report allenamento 8 ottobre. Le ultime su Lobotka

Il report dell’allenamento quotidiano è stato pubblicato sul sito ufficiale della SSC Napoli. Questa mattina all’SSC Napoli Konami Training Center gli azzurri si sono allenati nonostante la sosta per le Nazionali.

Il campionato riprenderà domenica 17 ottobre con Napoli-Torino, in programma allo Stadio Maradona per l’ottava giornata di Serie A (ore 18) e Spalletti e i suoi ragazzi non vogliono farsi trovare impreparati

La squadra si è allenata sul campo 1, facendo un pò di torello, seguito dal lavoro atletico. Chiusura poi con serie di esercitazioni al tiro.

Ounas ha svolto terapie e lavoro in palestra, mentre Lobotka prosegue nella sua tabella di lavoro personalizzato in campo.

Fonte: SSC NAPOLI