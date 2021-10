Marolda: “Il Napoli gira meravigliosamente, Anguissa come Romano”

Francesco Marolda su “Marte Sport Live” su Radio Marte ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo la situazione del Napoli in Serie A:

“Napoli primo perché ha la miglior difesa? Subire meno gol è il segreto del successo nel calcio italiano ma il segreto del Napoli sta nella capacità di farne anche tanti. Il che vuol dire equilibrio di squadra, con un sistema di gioco che riesce a tutelare la difesa. Quindi il segreto è nel centrocampo.

Il miglior reparto? Se guardiamo ai pochi gol presi diciamo la difesa, se guardiamo a quelli realizzati diciamo l’attacco. Il Napoli gira meravigliosamente bene, un reparto tira l’altro.

Anguissa come Romano? Lui si è inserito immediatamente e questo è fenomenale e sorprendente. Ci sono analogie perché entrambi diedero forza a centrocampo. Con Sarri il Napoli ha vissuto un momento di divertimento straordinario ma non ha vinto nulla. Con Gattuso c’è stato un gioco nervoso e contrastato, Ancelotti ha avuto buon inizio e poi scarso polso con la squadra. L’ammutinamento fu un fatto gravissimo. Spalletti si è reso conto che prima di tutto doveva compattare il gruppo e il pubblico. I risultati aiutano, verranno dei momenti complicati ma mi auguro che le capacità del tecnico emergano in tal senso“.