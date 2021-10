Roberto Mancini, commissario tecnico della nazionale italiana, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Festival dello Sport a Trento, come fatto anche dal capitano del Napoli Lorenzo Insigne sulla vittoria dell’Europeo:

FASE A GIRONI:

“Eravamo convinti di poter fare qualcosa di speciale agli Europei, sapevamo di avere un grande gruppo. Slittamento dell’Europeo fondamentale, abbiamo portato con noi tanti calciatori che mai avrei pensato di avere con me. Locatelli e Berardi? Loro due sono un esempio si, Mimmo credevo addirittura di portarlo direttamente al Mondiale. Meret con il Galles? Ho pensato che se fossimo arrivati in finale sul 3-0 l’avrei messo (ride). Lo farò giocare in un altro momento, anche se è stato importante coinvolgere tutti in qualunque momento”.

ITALIA-AUSTRIA:

“Chiesa aveva un problema di condizione, Berardi stava meglio e ho lanciato lui da subito. Meno male che poi i cambi ce l’hanno risolta…”

ITALIA-BELGIO:

“Sapevo che le eliminazioni dirette ci avrebbero affaticati. Ero certo però che avremmo fatto una grande gara”.

ITALIA-SPAGNA:

“Hanno avuto tutti grande coraggio, non è stato facile dopo 120′. Sapevo chi potevano essere i rigoristi, poi è chiaro subentri la paura. Siamo stati fortunati ad avere il miglior portiere del mondo in quel momento”.

ITALIA INGHILTERRA:

“L’abbraccio con Vialli dice tutto: ci conosciamo da quando eravamo ragazzini. Vincere l’Europeo è stata una grande emozione per l’intera nazione. Sul volo di ritorno c’era un entusiasmo pazzesco, se rivedo quelle immagini ho le lacrime”.

“Balotelli in Nazionale? Non ho chiuso le porte a nessuno, se c’è la possibilità di migliorare in positivo la squadra valuteremo”.