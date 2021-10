Locatelli: “I razzisti non dovrebbero entrare negli stadi. Le istituzioni devono intervenire”

Gli episodi di Fiorentina-Napoli hanno riacceso il dibattito in merito alla questione del razzismo. A prendere posizione è anche il centrocampista della Juventus Manuel Locatelli, che durante la conferenza stampa della Nazionale tenutasi a Coverciano, ha dichiarato: “Bisogna fare qualcosa subito. Si parla di razzismo da troppo tempo e non s’è mai fatto nulla. Noi come giocatori dobbiamo esporci ma bisogna soprattutto prendere decisioni drastiche e devono farlo le istituzioni. È una follia, i razzisti non dovrebbero più entrare negli stadi”.