Jacobelli: “Il Napoli deve insistere per l’Europa League”

Xavier Jacobelli, direttore della testata Tuttosport, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

“Il Napoli deve proseguire per la strada intrapresa in queste prime partite. Gli azzurri possono trarre vantaggio dalle prossime gare, visto che ci sono vari big match per le avversarie. Poi inizierà il ciclo di gare ravvicinate, ma Spalletti sa come gestirle, anche in Europa League si può rifare. Il Napoli deve insistere anche in Europa”.